mercoledì, 17 Settembre , 25

Carisano (Luiss): “Al nostro Campus auto elettriche e servizi innovativi”

(Adnkronos) - “Questo progetto nasce da una visione...

Mobilità, Guigues (Renault): “Chi prova l’elettrico non torna più indietro”

(Adnkronos) - “Ci sono tre ragioni principali...

Scoperta in Egitto, nuova stele del Decreto di Canopo svela segreti sul regno tolemaico

(Adnkronos) - Un'antica stele in pietra arenaria, finora...

Montalbano vince gli ascolti, la Ruota della Fortuna domina ancora su Affari Tuoi

(Adnkronos) - 'Il Commissario Montalbano' ha vinto la...
omicidio-kirk,-procura-chiede-pena-di-morte-per-tyler-robinson
Omicidio Kirk, Procura chiede pena di morte per Tyler Robinson

Omicidio Kirk, Procura chiede pena di morte per Tyler Robinson

Video NewsOmicidio Kirk, Procura chiede pena di morte per Tyler Robinson
Redazione-web
Di Redazione-web

Presunto omicida rimarrà in carcere senza cauzione

Provo (Utah), 16 set. (askanews) – La Procura della contea di Utah chiederà la pena capitale nei confronti di Tyler Robinson, 22 anni, accusato di essere l’omicida dell’influencer dell’ultradestra Charlie Kirk: lo ha annunciato il procuratore Jeff Gray.Tra i numerosi capi di imputazione che verranno avanzati nei suoi confronti vi è infatti quella relativa all’omicidio aggravato, che prevede la pena capitale.Robinson, che resterà in custodia senza cauzione – è rimasto in silenzio davanti agli inquirenti ma aveva confessato l’omicidio ad alcuni amici online. La prossima udienza è stata fissata al 29 settembre. Il governo e la Casa Bianca intanto stanno valutando una stretta sui “gruppi di sinistra” con accuse di terrorismo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.