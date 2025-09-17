omicidio-kirk,-procura-chiede-pena-di-morte-per-tyler-robinson

Presunto omicida rimarrà in carcere senza cauzione

Provo (Utah), 16 set. (askanews) – La Procura della contea di Utah chiederà la pena capitale nei confronti di Tyler Robinson, 22 anni, accusato di essere l’omicida dell’influencer dell’ultradestra Charlie Kirk: lo ha annunciato il procuratore Jeff Gray.Tra i numerosi capi di imputazione che verranno avanzati nei suoi confronti vi è infatti quella relativa all’omicidio aggravato, che prevede la pena capitale.Robinson, che resterà in custodia senza cauzione – è rimasto in silenzio davanti agli inquirenti ma aveva confessato l’omicidio ad alcuni amici online. La prossima udienza è stata fissata al 29 settembre. Il governo e la Casa Bianca intanto stanno valutando una stretta sui “gruppi di sinistra” con accuse di terrorismo.