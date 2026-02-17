martedì, 17 Febbraio , 26

Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

(Adnkronos) - Cabal espulso in Galatasaray-Juventus. Oggi, martedì...

Pprogetto Florida’s Turnpike, Lane (Gruppo Webuild) apre 11 km di nuove corsie in anticipo di 3 anni

(Adnkronos) - Nella Florida centrale, dove il sistema...

Intelligence, sicurezza e dominio cognitivo: il Premio Cossiga ricorda Fulvio Martini

(Adnkronos) - Nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera...

Il capo del Dis e la capacità tecnologica dell’intelligence italiana

(Adnkronos) - La relazione di Vittorio Rizzi, prefetto...
Omicidio militante nazionalista Quentin, 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ”omicidio volontario”. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv citando una fonte vicina all’inchiesta.  

Tra le persone fermate ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 

