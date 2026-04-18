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Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto
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Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante lite: un arresto

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(Adnkronos) – Omicidio a Torre Canne, nel comune di Fasano, nel brindisino: vittima un 41enne, ucciso nell’abitazione dove si trovava ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile del delitto.  

Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, sfociata in una colluttazione nel corso della quale l’aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo con un oggetto contundente. E’ stato lo stesso aggressore a contattare poi la centrale operativa dei carabinieri, ricostruiscono i militari, confessando l’omicidio.  

I militari dell’Arma, arrivati immediatamente sul posto, hanno bloccato l’uomo e messo in sicurezza l’area. Sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare l’arma utilizzata. L’arrestato è stato portato nella caserma della compagnia di Fasano e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

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