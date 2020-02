I fatti.

Si basa anche su dichiarazioni fatte agli inizi degli anni ’90 da alcuni collaboratori di giustizia l’attività svolta dai pm di Roma per risolvere i cinque cold case, quattro omicidi e un tentato omicidio, in cui ha avuto un ruolo Salvatore Nicitra, ex esponente della Banda della Magliana raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nell’ordinanza firmata dal gip Vilma Passamonti si fa riferimento alle dichiarazioni dei pentiti Giuseppe Marchese, cognato di Leoluca Bagarella, Antonio Mancini e Maurizio Abbatino (ex Magliana), rilasciate tra il 1993 e il 1995 sulla figura di Nicitra e in particolare sulla “lotta cruenta che ha portato la sua organizzazione ad imporsi sulle altre”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Omicidio nell’OPG di Aversa, dopo 40 anni la verità: a innescare l’esplosione l’ex boss della Banda della Magliana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento