Omicidio Pierina, arriva nuova ricostruzione degli orari

Ricostruzione di ‘Ore 14’ diversa da Procura

Roma, 21 gen. (askanews) – La trasmissione ‘Ore 14’ in onda su Rai 2 di Milo Infante ha ricostruito le possibili tempistiche dell’omicidio di Pierina, la 78enne di Rimini uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel condominio di Via del Ciclamino.

Secondo la Procura chi avrebbe ucciso Pierina, l’avrebbe fatto totalmente schermato. Ore 14 ha fatto un esperimento per capire quali siano i tempi necessari per eseguire tutti i passaggi così come ipotizzati da chi indaga. Valeria invia l’ultimo messaggio alle 22.11 e 58 secondi del 3 ottobre. Il marito Louis Dassilva per gli inquirenti sarebbe uscito subito dopo. Dal terzo piano per raggiungere i box si impiegano 43 secondi senza correre a passo sostenuto, poi c’è la vestizione che in media impiega 1 minuto e 17 secondi. Il passaggio successivo è l’esecuzione materiale del delitto circa 40 secondi. Per gli inquirenti, chi ha ucciso Pierina ha poi percorso il garage fino al civico più vicino quello in cui si è consumato l’omicidio e per fare questo percorso si impiegano circa 22 secondi. Qui il presunto killer si sarebbe svestito, per questa operazione sono necessari almeno altri 50 secondi. Poi l’assassino sarebbe uscito per sbarazzarsi delle prove, per arrivare ai cassonetti ci vorrebbero circa un minuto e 50 secondi. Per tornare poi al condominio di via del Ciclamino dove viene immortalato dalla Cam 3 della farmacia si impiegano altri 55 secondi. Il tempo complessivo è di 6 minuti e 37 secondi. Per la Procura, invece il tutto sarebbe avvenuto in appena cinque minuti dalle 22.12 alle 22,17 e 03 quando l’ignoto viene ripreso dalla Cam 3.