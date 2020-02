Omicidio Rega, al via il processo ai due americani

Al via il processo davanti alla prima Corte di assise di Roma per i ventenni Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort, i due americani in carcere da fine luglio 2019 per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate. Accusati di concorso in omicidio, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (in relazione alle ferite riportate nella colluttazione dal carabiniere Andrea Varriale, collega della vittima), gli imputati sono presenti in aula.

Aula piccola e stracolma di gente, tra giornalisti, fotografi e operatori tv (anche degli Usa), in barba alle recentissime disposizioni anti-coronavirus suggerite dal presidente della corte d’appello che chiedeva di evitare situazioni di sovraffollamento in udienza.

