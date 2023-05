Omicidio Regeni, la famiglia davanti al tribunale di Roma: “Chiediamo verità”

ROMA – “Arriviamo! Ci vediamo alle 10 per chiedere insieme verità per Giulio”. Così ha scritto sui propri canali social Alessandra Ballerini, l’avvocata che assiste la famiglia di Giulio Regeni, il ricercatore friulano trovato morto in Egitto il 3 febbraio del 2016. Il post è accompagnato dalla foto di tre braccia che si incrociano – quello dell’avvocata insieme ai genitori dello studioso, Paola Deffendi e Claudio Regeni – con al polso il braccialetto giallo con su scritto #veritàpergiulio.

Ad attenderli a piazzale Clodio, a Roma, una piccola folla di attivisti, insieme ai rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), dell’Ordine nazionale dei giornalisti (Odg), di Articolo 21 e del collettivo Giulio Siamo Noi.

“LA VICENDA RIGUARDA LA DIGNITÀ DI QUESTO PAESE”

Ai cronisti, l’avvocata Ballerini ha detto: “Tutta la gente che è qui oggi- ha detto Ballerini- dimostra che questa non è una storia di famiglia ma qualcosa che riguarda la dignità del nostro Paese e la sicurezza di tutti i cittadini nel mondo”.

Il gruppo attende la decisione del Gup, chiamato oggi a esprimere un parere sulla possibilità di celebrare il processo anche in contumacia a carico dei quattro imputati individuati dall’inchiesta della Procura di Roma, vale a dire il generale Tariq Sabir e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Si tratta di agenti della National security agency – l’agenzia di intelligence egiziana – di cui le autorità del Cairo si sono rifiutate di fornire il domicilio, rendendo difficoltosa la notifica del rinvio a giudizio, e mettendo così in dubbio la possibilità di dare seguito al procedimento. Tutti e quattro sono imputati a vario titolo per sequestro di persona, violenze e omicidio.

Come riferisce all’agenzia Dire il ricercatore di Dignity Giorgio Caracciolo, “il Giudice dell’Udienza Preliminare deciderà se accogliere la richiesta della Procura di Roma per un intervento della Consulta e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale o decidere per il non luogo a procedere oppure mandare gli imputati a processo per il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni”.

