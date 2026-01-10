sabato, 10 Gennaio , 26

Sinner, mini ‘mistero’ a Seul: entra in campo in ritardo. Poi fa giocare un bambino con Alcaraz

(Adnkronos) - Piccolo 'mistero' a Seul per Jannik...

Taxi, sciopero 13 gennaio: “A difesa del servizio pubblico, contro multinazionali private”

(Adnkronos) - Sciopero nazionale dei taxi martedì 13...

Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani”

(Adnkronos) - "Non vogliamo essere americani". La Groenlandia...

Raffaella Fico oggi a Verissimo, il dramma per la perdita del bambino

(Adnkronos) - Raffaella Fico sarà tra gli ospiti...

Omicidio Reiner, dubbi sulla capacità mentale del figlio accusato dell’omicidio dei genitori

DALL'ITALIA E DAL MONDOOmicidio Reiner, dubbi sulla capacità mentale del figlio accusato dell'omicidio dei genitori
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori, e il regista Rob Reiner, noto per il film ‘Harry ti presento Sally’, e Michele Singer, sarebbe consapevole di averli uccisi ma non comprenderebbe le ragioni della propria detenzione in carcere. Lo riferiscono fonti citate dal sito hollywoodiano di gossip Tmz, secondo cui il figlio 32enne sarebbe convinto di essere vittima di una cospirazione orchestrata dalle autorità che lo hanno arrestato. 

Secondo quanto riportato, Reiner soffrirebbe di un grave disturbo schizoaffettivo e si troverebbe in uno stato di forte alterazione mentale. Le fonti parlano di una spirale psicotica iniziata circa un mese prima degli omicidi, in concomitanza con una modifica della terapia farmacologica prescritta per la sua patologia. Il cambiamento dei medicinali avrebbe provocato un peggioramento delle sue condizioni, rendendolo instabile, imprevedibile e potenzialmente pericoloso. A quanto risulta, i farmaci attualmente assunti non avrebbero ancora prodotto benefici significativi. 

Il caso è al centro del documentario ‘Tmz Investigates: The Reiner Murders – What Really Happened’, in onda negli Stati Uniti su Fox e successivamente disponibile sulla piattaforma Hulu. Il programma ricostruisce gli eventi che hanno portato al duplice omicidio e analizza la strategia difensiva del team legale di Reiner. Secondo le informazioni diffuse, la difesa starebbe valutando una dichiarazione di non colpevolezza per infermità mentale. Negli Stati Uniti, questo tipo di linea difensiva non richiede necessariamente che l’imputato fosse incapace di distinguere il bene dal male, ma che non fosse in grado di comprendere la natura e la qualità delle proprie azioni al momento dei fatti. Anche in presenza di una pianificazione del delitto, una giuria potrebbe quindi arrivare a un verdetto di non colpevolezza per incapacità mentale. Le indagini e il procedimento giudiziario sono tuttora in corso. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.