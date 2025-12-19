venerdì, 19 Dicembre , 25

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter

(Adnkronos) - Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 19 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni

(Adnkronos) - In arrivo un nuovo emendamento sulle...

Forza Italia, Tajani: “Io non attaccato a poltrona, se un Berlusconi si candida ben venga”

(Adnkronos) - “Oggi posso esserci io, domani un...
omicidio-rob-reiner-e-moglie,-difesa-figlio-nick-punta-su-infermita-mentale:-“affetto-da-schizofrenia”
Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: “Affetto da schizofrenia”

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: “Affetto da schizofrenia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOOmicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: "Affetto da schizofrenia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Nick Reiner, il 32enne accusato dell’omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, è affetto da schizofrenia e, secondo fonti investigative, nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso “instabile e pericoloso”.  

Fonti vicine alle indagini, riferisce il sito hollywoodiano di gossip Tmz, hanno riferito che Nick Reiner era seguito da uno psichiatra per la gestione della malattia mentale e che, nel mese antecedente al duplice omicidio commesso domenica 14 dicembre nella villa dei genitori a Los Angeles, il suo comportamento era diventato “allarmante”. 

Il giovane aveva recentemente ricevuto cure presso una struttura di riabilitazione di Los Angeles specializzata in disturbi mentali e abuso di sostanze. Secondo quanto riportato sempre da Tmz, la struttura ha un costo di circa 70.000 dollari al mese ed è frequentata da famiglie facoltose con figli in difficoltà.  

Tre o quattro settimane prima di uccidere il padre Rob Reiner, celebre regista di “Harry ti presento Sally” e della madre Michele, i medici avrebbero modificato la terapia farmacologica di Nick, causando un peggioramento del suo stato comportamentale. Le fonti citate da Tmz sostengono che gli aggiustamenti erano volti a stabilizzarlo, senza successo. In aggiunta, l’abuso di sostanze avrebbe contribuito a esacerbare i sintomi della schizofrenia. Gli investigatori anticipano che la difesa potrebbe avanzare la richiesta di dichiarazione di non colpevolezza per infermità mentale nel corso dell’udienza prevista in tribunale il 7 gennaio.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.