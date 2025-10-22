mercoledì, 22 Ottobre , 25

Atalanta-Slavia Praga 0-0, la Dea spreca: solo pari per Juric

(Adnkronos) - Pareggio e nessun gol a Bergamo...

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

(Adnkronos) - Il Gruppo Snatt, leader nella logistica...

Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham

(Adnkronos) - Il Real Madrid batte la Juventus...

Real Madrid-Juventus 1-0, Bellingham manda ko i bianconeri – Rivivi il match

(Adnkronos) - Sconfitta per la Juventus al Bernabeu....
omicidio-sacchi:-definitive-condanne-per-pirino-e-de-propris,-3-anni-ad-anastasiya
Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya

Omicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya

DALL'ITALIA E DAL MONDOOmicidio Sacchi: definitive condanne per Pirino e De Propris, 3 anni ad Anastasiya
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Diventano definitive tutte le condanne per l’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma durante un tentativo di acquisto di droga finito in tragedia. I giudici della Quinta sezione della Cassazione hanno rigettato, come chiesto dal pg, i ricorsi presentati da Paolo Pirino, Marcello De Propris, rispettivamente condannati nell’Appello bis a 24 e a 25 anni. Confermata anche la condanna a 3 anni per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, condannata per violazione della legge sugli stupefacenti.  

E’ già definitiva dallo scorso anno la condanna a 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio. Il personal trainer venne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani mentre era in compagnia della fidanzata Anastasiya e di alcuni amici. A sparare fu Del Grosso, che insieme con l’amico Paolo Pirino, aveva deciso di rapinare la ragazza di Sacchi prendendole i soldi, 70mila euro secondo l’accusa, che aveva nello zaino e che sarebbero serviti per acquistare 15 chili di marijuana. De Propris è invece accusato di aver fornito l’arma con cui è stato ucciso Sacchi.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.