Omicidio Serrao, condannati a 20 anni a testa i due «killer in prestito»

La terza faida di Scampia

Nella logica criminale della terza faida di Scampia, i clan “amici» erano giunti a scambiarsi i killer tra di loro, per consumare le spedizioni di morte. E’ il caso di Luciano Pompeo e Salvatore Silvestri, che si sono autoaccusati dell’omicidio di Patrizio Serrao, assassinato per mano del clan Lo Russo, l’undici gennaio del 2012. Arrestati a febbraio dello scorso anno, Pompeo e Silvestri hanno deciso di parlare, annunciando anche che ormai “sono delle persone diverse». Ieri per il delitto Serrao è arrivata la sentenza di primo grado: Pompeo e Silvestri sono stati condannati entrambi a venti anni di reclusione (il pm aveva invocato l’ergastolo per entrambi).

