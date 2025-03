Omicidio Thomas Bricca, ergastolo a Roberto Toson e 24 anni al figlio

(Adnkronos) –

Condanna all’ergastolo per Roberto e a 24 anni per Mattia Toson, padre e figlio, imputati nel processo davanti alla Corte d’Assise di Frosinone per l’omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne di Alatri assassinato il 30 gennaio 2023.

Il delitto era avvenuto in strada a colpi di pistola. La procura aveva chiesto l’ergastolo per entrambi, ma i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche per Mattia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter, guidato dal padre, e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico di Thomas, Omar.

“Non si riesce a comprendere come possa sostenersi l’ipotesi di omicidio premeditato – afferma all’Adnkronos l’avvocato Umberto Pappadia che insieme al collega, l’avvocato Angelo Testa, ha difeso i due imputati -. Non posso essere contento, leggeremo la motivazioni della sentenza”.