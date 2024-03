Omicidio Tramontano, oggi nuova udienza: sorella di Giulia tra testimoni

(Adnkronos) –

Quarta udienza a Milano del processo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. “Siamo qui per te Giulia, siamo qui per Thiago, siamo qui e lo saremo sempre. Oggi ti vedo ovunque, in questa Milano che non mi appartiene ma che tu amavi”, il messaggio che Loredana Femiano, mamma della ragazza, ha affidato a Instagram.

La donna è in prima fila nell’aula del tribunale di Milano, accanto la figlia Chiara che oggi testimonierà e al figlio Mario che, sempre sui social, scrive: “Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita, affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giulié”.