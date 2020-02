Omicidio Vannini a Le Iene: Antonio Ciontoli ha dei precedenti? | Video Mediaset

Omicidio Vannini, nuovi documenti esclusivi a Le Iene: nel servizio di Giulio Golia sbucano precedenti penali di Antonio Ciontoli?

Giulio Golia e Francesca Di Stefano ricostruiscono la vicenda con documenti esclusivi che potrebbero portare alla luce importanti novità su Antonio Ciontoli. In passato il papà di Martina è stato denunciato da due prostitute che lo hanno accusato di rapina. Tutto è successo circa 20 anni fa, ma il pm in quell’occasione aveva archiviato tutto ritenendo infondata e non veritiera la ricostruzione delle due ragazze.

Ecco il video Mediaset del servizio di Giulio Golia dedicato all’Omicidio di Marco Vannini.

continua a leggere sul sito di riferimento