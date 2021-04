Omofobia, Tajani: “Non votiamo ddl Zan, no a temi divisivi”

ROMA – Se voteremo il Ddl Zan? “No. Non c’è bisogno di una legge come questa perché già sono garantiti tutti i cittadini, nessuno deve essere aggredito, ogni essere umano ha diritto di esser libero di manifestare le proprie idee e le proprie tendenze senza danneggiare gli altri. Non è il momento di creare temi divisivi come Ius Soli e legge Zan”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l’europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

