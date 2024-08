oms:-1,2-mln-dosi-di-vaccino-contro-polio-consegnate-a-gaza.-l’unicef-chiede-di-rispettare-la-tregua

Se i combattimenti non si fermano, ivaccinatori antipolio non saranno in grado di raggiungere ibambini

Roma, 30 ago. (askanews) – Circa 1,2 milioni di dosi di vaccino sono già state consegnate a Gaza in vista di una campagna per vaccinare più di 640.000 bambini contro la poliomielite da domenica 1 settembre, secondo un funzionario dell’OMS.

Circa 400.000 dosi aggiuntive sono in viaggio verso il territorio, ha affermato Rik Peeperkorn, rappresentante dell’OMS per i territori palestinesi occupati.

L’agenzia delle Nazioni Unite, Unrwa, ha affermato che “oltre 1.000 colleghi” si stanno preparando a raggiungere “centinaia di migliaia di bambini” nella Striscia di Gaza con la campagna di vaccinazione contro la poliomielite che parte domenica.

“L’UNICEF è pronta a iniziare il primo ciclo di campagna di vaccinazione contro la poliomielite a Gaza domenica per raggiungere circa 640.000 bambini. Tutte le parti DEVONO rispettare le pause umanitarie specifiche per area per impedire alla poliomielite di diffondersi a Gaza e nella regione. È molto semplice. Se i combattimenti non si fermano, i vaccinatori antipolio non saranno in grado di raggiungere i bambini”, ha scritto Catherine Russell, direttrice esecutiva dell’UNICEF su X in vista della campagna di vaccinazione di massa contro la poliomielite pianificata a Gaza. Le Nazioni Unite si stanno preparando a vaccinare circa 640mila bambini a Gaza, dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che un bambino di 10 mesi è stato paralizzato dal poliovirus di tipo 2, il primo caso del genere nel territorio in 25 anni.

Ieri sera, Channel 13 ha riferito che lLa tregua, secondo quanto riferito dall’Egitto e dagli Stati Uniti la scorsa settimana, sarebbe indipendente da qualsiasi accordo tra Israele e Hamas, dato che i colloqui non sono riusciti a produrre una svolta.

Hamas avrebbe accettato di rispettare quella che presenta come una tregua umanitaria di sette giorni a Gaza per effettuare una campagna di vaccinazione contro la poliomielite tra la popolazione locale. Da parte sua, lo Stato ebraico ha autorizzato una tregua umanitaria temporanea nella Striscia per facilitare le vaccinazioni antipolio. La decisione sarebbe stata presa su richiesta del segretario di stato americano Antony Blinken, in visita la scorsa settimana. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e i capi della sicurezza avrebbero approvato il passo senza aggiornare i ministri della sicurezza.