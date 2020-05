OMS | Covid-19, c’è ancora il rischio di un nuovo lockdown

Non sarà semplice, ma la Fase 2 sarà essenziale per capire come muoversi in futuro. L’OMS ha tenuto a precisare che il lockdown potrebbe tornare a essere reale, ma bisogna attendere i dati delle prossime settimane per capire al meglio tutto.

OMS, Ghebreyesus: “Rischio lockdown molto alto”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’OMS, ha trattato dell’argomento lockdown. Desta ancora molta preoccupazione la situazione futura, soprattutto nel caso aumentino i contagi: “Il rischio di ritornare in lockdown resta molto reale. I Paesi devono gestire le transizioni con estrema attenzione e con un approccio a fasi”. Breve, ma conciso.

Il ragionamento non fa una piega: la Fase 2 potrebbe essere fatale se non fatta nel modo corretto. La sensazione di pericolo potrebbe calare e il contagio rimane dietro l’angolo: un nuovo lockdown non si può escludere in certi casi.

