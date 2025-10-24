venerdì, 24 Ottobre , 25

Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: “Sto male da quando mi hanno convocato”

(Adnkronos) - "E’ da quando ci hanno convocato...

Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider

(Adnkronos) - Engineering, leader italiano della trasformazione digitale...

Michael Jordan torna… a fare canestro: “Ero nervoso”

(Adnkronos) - Michael Jordan torna su un campo...

Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi

(Adnkronos) - Moby ha definito un quadro di...
oms:-e-il-momento-che-l’europa-si-prenda-cura-dell’europa
Oms: è il momento che l’Europa si prenda cura dell’Europa

Oms: è il momento che l’Europa si prenda cura dell’Europa

Video NewsOms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa
Redazione-web
Di Redazione-web

Kluge: “La maggior parte dei programmi è stata finanziata da Usaid”

Milano, 24 ott. (askanews) – Di fronte alla disinformazione e ai conflitti, “è tempo che l’Europa si prenda cura dell’Europa” nonostante le difficoltà finanziarie, avverte Hans Kluge, direttore europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), pochi giorni prima di riunire i funzionari sanitari dei 53 paesi della sua regione. Kluge riconosce di trovarsi di fronte a una sfida, poiché “la maggior parte dei nostri programmi è stata finanziata da Usaid e dagli Stati Uniti”. Da quando è entrato in carica, Donald Trump ha tagliato gli aiuti internazionali e chiuso Usaid.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.