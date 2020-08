Oms: “Mascherine a partire dai 12 anni quando non c’è il distanziamento”

AGI – I bambini di età pari o superiore a 12 anni dovrebbero indossare la mascherina nelle stesse condizioni degli adulti per combattere la pandemia di Covid-19. È quanto risulta dalle raccomandazioni dell’Oms pubblicato oggi. Nel documento, l’Organizzazione mondiale della sanità “raccomanda che i bambini dai 12 anni in su indossino mascherine nelle stesse condizioni degli adulti, soprattutto quando non possono garantire una distanza di almeno un metro da altri e se la trasmissione è generalizzata nella zona interessata”. I bambini di 6 anni, ad esempio, non dovrebbero portarla.

