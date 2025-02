Oms: oltre 12.000 pazienti da evacuare con urgenza da Gaza

Tra cui almeno 5.000 bambini

Roma, 7 feb. (askanews) – Più di 12.000 persone gravemente malate e ferite, tra cui almeno 5.000 bambini, hanno bisogno di lasciare con urgenza la Striscia di Gaza, a fronte di un sistema sanitario in rovina dopo 15 mesi di conflitto. Lo ha detto il rappresentante regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Rik Peeperkorn, in visita nell’enclave palestinese.

Peeperkorn ha chiesto che vengano accelerate le evacuazioni mediche, a fronte dei 35-40 pazienti trasferiti ogni giorno all’estero tramite il valico di Rafah dall’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, lo scorso 19 gennaio: “È estremamente importante accelerare e rafforzare questo processo”.

“Dovrebbero esserci più pazienti che passano per Rafah verso l’Egitto, ma vogliamo anche altri corridoi medici – ha detto alla stampa – vogliamo davvero vedere ripristinato il tradizionale percorso di riferimento per la Cisgiordania e Gerusalemme est. Gli ospedali sono pronti a Gerusalemme est e Cisgiordania per ricevere i pazienti”.