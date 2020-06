OMS: “Stop al doppio tampone”. Ma in Germania scoppia un focolaio

Cambiano le regole sul Coronavirus: l’OMS ha comunicato che la quarantena obbligatoria sparirà in assenza di sintomi per un breve periodo. Di seguito i dettagli della nuova procedura.

Coronavirus, l’OMS è sicura: “Stop al doppio tampone”. Ma in Germania scoppia un focolaio

Basteranno solo 3 giorni senza sintomi per poter tornare ad uscire di casa e considerarsi guarito, indipendentemente dalla gravità dell’infezione. Dunque non ci sarà più ragione di fare il doppio tampone. Una decisione netta e coraggiosa, considerando che ci sono tante persone che hanno mantenuto il virus per diverse settimane. Il tutto coincide con una nuova allerta Coronavirus in Germania. L’esplosione di un nuovo focolaio circoscritto nella Tönnies, il più grande mattatoio d’Europa localizzato a Guetersloh, nel Land del Nordreno-Vestfalia: il ministro tedesco del Land Armin Laschet,stando a quanto riportato da Corriere.it, non ha escluso la possibilità di ripristinare il lockdown nell’intero Stato federale qualora i focolai dovessero estendersi. Questo metterebbe in serissimo pericolo l’Europa League: la UEFA infatti è decisa nel farla riprendere in Germania. E’ chiaro che bisognerà aspettare e sperare che il peggio ormai sia già passato.

