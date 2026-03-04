mercoledì, 4 Marzo , 26

Al Campus Bio-Medico di Roma l’odontoiatria tra realtà virtuale e immersiva  

(Adnkronos) - Nella sanità del XXI secolo...

Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’

(Adnkronos) - Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters &...

Alert per integratori di moringa in capsule, 7 casi di salmonellosi in Usa

(Adnkronos) - Alert per integratori moringa in capsule...

Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia di apertura senza portabandiera: cosa sta succedendo

(Adnkronos) - La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi...
HomeVideo NewsOn. Patriarca (FI): prevenzione premessa necessaria
on.-patriarca-(fi):-prevenzione-premessa-necessaria
On. Patriarca (FI): prevenzione premessa necessaria
Video News

On. Patriarca (FI): prevenzione premessa necessaria

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

“Per la sostenibilità del Ssn”

Roma, 4 mar. (askanews) – “Dopo l’interruzione legata al periodo pandemico abbiamo recuperato una cultura della prevenzione. Intercettare una patologia in fase precoce significa ridurre ospedalizzazioni e costi, ma anche migliorare la qualità della vita di pazienti e famiglie. Non si deve considerare solo la spesa immediata, bensì il risparmio nel medio-lungo periodo” . Lo ha detto Anna Rita Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. La prevenzione deve entrare in modo strutturale nei percorsi di cura, nei Lea e nel Piano nazionale della cronicità, puntando su screening, presa in carico continuativa e utilizzo appropriato dell’innovazione tecnologica, dal fascicolo sanitario elettronico ai sistemi di alert . Patriarca ha inoltre richiamato la necessità di un coordinamento stabile tra i diversi livelli assistenziali: “Occorre un dialogo sistemico tra medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e strutture ospedaliere, supportato da sistemi informativi interoperabili. La sfida è garantire omogeneità dei Pdta su tutto il territorio nazionale e continuità assistenziale reale: chi viene dimesso deve poter contare su un’assistenza immediata. I vuoti assistenziali gravano su pazienti, famiglie e sistema. Senza una sanità territoriale efficace, anche gli screening rischiano di restare interventi isolati “, ha concluso.

Previous article
Cappellacci (FI): prevenzione nefrologica diventi priorità Ssn
Next article
Gli auguri di Victoria e David Beckham al figlio Brooklyn nonostante la faida: “Buon compleanno. Ti vogliamo bene”

POST RECENTI

Video News

Cappellacci (FI): prevenzione nefrologica diventi priorità Ssn

Intervento a The Watcher Talk Salute di Urania NewsRoma, 4 mar. (askanews) -"Stiamo discutendo una proposta di legge che introduce un programma pluriennale di screening...
Video News

Energia, Priolo (Emilia R): borsa impazzita, bandi per 14 milioni

Assessore: gas +35%, situazione critica, serve intervento complessivoRimini, 4 mar. (askanews) - "E' evidente che i dati di ieri ci hanno raccontato di una borsa...
Video News

Iran, Pichetto: “Italia può resistere, gli stock di gas sono alti”

"Valutiamo effetti crisi su prezzi e speculazione"Rimini, 4 mar. (askanews) - "In questo momento stiamo valutando il quadro complessivo. Sotto l'aspetto quantitativo l'Italia può resistere...
Video News

Sanchez risponde a Trump: Non saremo complici per paura di rappresaglie

"In Spagna siamo contrari a questa catastrofe"Madrid, 4 mar. (askanews) - Il Primo Ministro socialista spagnolo Pedro Sànchez ha replicato duramente al Presidente degli Stati...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.