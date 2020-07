Ondata di sbarchi. Lampedusa va verso lo stato di emergenza

AGI – Inarrestabile ondata di sbarchi a Lampedusa. Centinaia gli arrivi in poche ore sull’isola dove si è superato il migliaio di migranti, diversi dei quali trattenuti a lungo sotto i gazebo del molo Favarolo e non all’hotspot dove la capienza massima è di appena 95 persone. Forte la protesta del sindaco Totò Martello: “E’ una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa, lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco”. Replica il leader della Lega Matteo Salvini: “Noi difendiamo i pescatori,

