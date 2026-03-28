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Online il terzo episodio di ‘Amazing’, il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
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Online il terzo episodio di ‘Amazing’, il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

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(Adnkronos) – È online il terzo episodio di “Amazing – idee e buone pratiche per una città sostenibile”, il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Nel terzo episodio della serie, “Sicurezza e decoro urbano: l’evoluzione del presidio del territorio”, si parlerà di quello che si nasconde dietro al degrado urbano: un sistema complesso, che va dalla semplice disattenzione fino a vere e proprie reti criminali che lucrano sullo smaltimento illecito. Verranno analizzate le strategie messe in campo da Ama e perché il decoro urbano è il primo pilastro per il controllo e la sicurezza del territorio. 

Gli ospiti di questo terzo episodio sono il direttore comunicazione, relazioni istituzionali e regolatorio di Ama Spa, Patrizio Caligiuri, e il primo dirigente della Polizia di Stato, dirigente del commissariato Viminale, Fabio Germani, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast. 

“Amazing”, un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it. 

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