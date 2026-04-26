“only-wine”:-+40%-di-presenze-a-salone-giovani-produttori-e-piccole-cantine

Roma, 26 apr. (askanews) – Seconda giornata da record a Città di Castello per “Only Wine”, che conferma il successo di un’edizione capace di superare ogni aspettativa: +40% di presenze rispetto allo scorso anno per il Salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, con una partecipazione particolarmente significativa delle nuove generazioni. Un pubblico curioso e sempre più consapevole – si legge in una nota – ha animato gli spazi della manifestazione, trasformandola in un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi si avvicina al mondo del vino con uno sguardo contemporaneo.

Anche a questo target si rivolge la seconda edizione della Guida di “Only Wine” a cura di Francesco Saverio Russo, presentata questa mattina: non la solita guida al vino, con punteggi e classifiche ma una bussola, un diario di bordo, un invito a perdersi – consapevolmente – nel mare magnum del vino italiano.

Gli “Only Wine Awards”. Domenica – prosegue il comunicato – è stata la giornata delle premiazioni, uno dei momenti più attesi dell’intero evento, che ha acceso i riflettori sul talento, sulla qualità e sulla visione dei giovani vignaioli protagonisti di “Only Wine”, celebrando le eccellenze emergenti e il dinamismo del settore vitivinicolo italiano. Sono stati conferiti, infatti, gli “Only Wine Awards”: – Premio “Giovani Vignaioli”, nato per sostenere e valorizzare le nuove generazioni nel mondo del vino, assegnato da Banca Intesa Sanpaolo a Noemi Balice (2002) e Angelo Balice (2006) di Cantine Balice (Basilicata); – Premio “Buona la prima”, all’azienda che si è distinta maggiormente fra quelle che hanno presentato le proprie prime annate e partecipano per la prima volta a Only Wine, assegnato da VDglass e Archè 2020 by F.S.R. a Lu Ciaccaru (Sardegna – Gallura); – Premio “Sfide eroiche”, alle aziende che operano in condizioni sfidanti dalla vigna alla commercializzazione dei propri vini, assegnato dal Comune Città di Castello a Marino Lanzini (Lombardia – Valtellina); – Premio “Contemporaneità” all’azienda che, di più, incarna il concetto di contemporaneità enoica dalla vigna al bicchiere, passando per il packaging della bottiglia, assegnato da Link Campus a Maria Vittori (Lazio) e Beatrice Cortese (Piemonte); – Premio “Identità” all’azienda che di più ha saputo esprimere la propria identità territoriale, assegnato da Conad Pac2000 a Vignali Varàs (Trentino – Vallagarina); – Premio “Etico e sostenibile”, nato per premiare le aziende e i vignaioli che si sono distinti maggiormente per un approccio etico e sostenibile dalla vigna alla bottiglia, assegnato da Amorim Cork Italia alle cantine Tenuta Quattro Gemme (Romagna) e Palazzo (Toscana); – Premio “Innovazione”, all’azienda che ha dimostrato di saper innovare andando controcorrente ma con profondo rispetto per la terra, assegnato da Consulente Enologica a Cantina Dainelli (Toscana).

Altro importantissimo riconoscimento è stato il premio “Tralci di vita” del Corriere dell’Umbria assegnato a Gavi Giovani “per aver restituito al vino il suo significato più profondo: essere legame, incontro, comunità”.

Una menzione speciale è stata assegnata a Giorgio Galvani, ufficio stampa del Comune di Città di Castello, con il Premio giornalistico “Only Wine Awards”, conferito per il costante e prezioso contributo alla diffusione delle informazioni istituzionali e culturali legate al territorio e alle sue eccellenze.

Ancora due nuovi riconoscimenti per questa edizione sono stati: – Premio “Musica, arte e vino” all’artista che, di più, ha saputo valorizzare l’interconnessione fra musica, arte e vino, assegnato a Roy Paci; – Premio”Miglior giovane imprenditore enogastronomico” al giovane imprenditore che di più si è distinto per visione e concretezza nel settore enogastronomico, assegnato a Ethan Bastianich.

Il programma di lunedì 27 aprile: “Wine summit”.

L’ultima giornata di “Only wine” sarà interamente dedicata agli operatori del settore, buyer, distributori e stampa specializzata. In questa occasione debutterà il Wine Summit – Stati Generali del Vino dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine, in programma alle ore 10 nella Sala del Camino, un momento di confronto tra istituzioni, produttori e professionisti che porterà alla presentazione del Manifesto dei Giovani Produttori e alla nascita dell’Osservatorio Permanente dedicato al comparto.