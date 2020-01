Onofri: “Demme acquisto fondamentale, ora il Napoli ha qualcuno che sa impostare”

Claudio Onofri, opinionista, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del nuovo acquisto del Napoli Diego Demme e di Politano.

LE PAROLE

Su Demme

“Gattuso non è solo un allenatore che dà grinta alla squadra. Il suo 4-3-3, vedrete, darà delle belle soddisfazioni al popolo azzurro. Demme è un acquisto fondamentale per gli azzurri. Ora il Napoli ha un regista, un uomo in grado di impostare il gioco. Ora tutti i calciatori sono schierati nel posto giusto, nessuno gioca più fuori ruolo“.

Su Politano

“E’ un buonissimo calciatore. Credo che avrebbe potuto fare anche meglio. La sua carriera è buona, ma poteva essere anche migliore. Con la sua abilità e la sua tecnica può dare una grossa mano agli attaccanti, ma anche ai centrocampisti. Si tratta di un combattente, uno che aiuta molto anche la retroguardia“.

