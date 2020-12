Onofri: “Lozano può essere l’arma ed il valore aggiunto di questo Napoli”

L’ex calciatore ed oggi opinionista, Claudio Onofri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Questi si è soffermato sull’attacco del Napoli ed, in particolare, sul ruolo di Lozano nella formazione di Gattuso.

Onofri e le parole su Lozano

“Non ci voleva uno scienziato per dirci che Lozano fosse forte. Io l’ho visto per tanti anni prima al Pachuca e poi in Olanda. Aveva solo bisogno di avere quel momento di riflessione in una situazione ambientale e calcistica diversa da quella a cui è abituato. La cifra pagata dalla società partenopea conta relativamente, a volte si sbaglia su quello, ma stiamo parlando di un giocatore che possiede tante qualità tecniche. Il messicano può risultare l’arma vincente ed anche il valore aggiunto di questo Napoli di Gattuso”.

