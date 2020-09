Claudio Onofri, ex allenatore e osservatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito a Koulibaly. Di seguito le sue parole.

Onofri: “Ho sempre segnalato Koulibaly”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“Grande stima per Petagna. Negli ultimi anni ha sviluppato grande senso del gol: all’inizio era molto pesante e quindi un po’ corpo estraneo in campo. Ora mi sembra che possa dare tantissimo al Napoli insieme a Osimhen. Koulibaly? Quando ero al Genoa come osservatore ho sempre sottolineato il nome di Koulibaly dal campionato belga. Era il migliore ogni settimana, alla fine direi che ci ho preso. Mercato? Difficile in questo momento. Il Napoli è già forte così, ma è chiaro che ora il tempo è poco per fare tante operazioni”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Onofri: “Osservato Koulibaly al Genoa. Petagna? E’ cresciuto tanto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento