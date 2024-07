Onu: Attaccare un ospedale è un crimine di guerra

“I responsabili devono essere chiamati a risponderne”

New York, 9 lug. (askanews) – Prendere di mira gli ospedali in Ucraina è un “crimine di guerra”, ha detto un alto funzionario delle Nazioni Unite in una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza, convocata in seguito agli attacchi mortali di cui Kiev ha attribuito la colpa alla Russia. “Dirigere intenzionalmente attacchi contro un ospedale protetto è un crimine di guerra e gli autori devono essere chiamati a risponderne”, ha detto Joyce Msuya, sottosegretario ad interim per gli affari umanitari.