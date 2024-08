onu:-costretti-a-stop-temporaneo-operazioni-di-soccorso-a-gaza

A causa degli ordini di evacuazione di Israele

New York, 27 ago. (askanews) – Le Nazioni Unite hanno annunciato di aver dovuto sospendere temporaneamente le operazioni di soccorso nella Striscia di Gaza, a causa degli ordini di evacuazione militare israeliani nel centro del territorio palestinese.Sam Rose, direttore della pianificazione dell’UNRWA ha spiegato che il personale umanitario non è stato in grado di operare ieri per problemi di sicurezza. Gli ordini di evacuazione che coprono parti della zona umanitaria designata da Israele nella città centrale di Deir al-Balah e nei dintorni, dove l’Onu ha il suo principale centro operativo, hanno costretto il personale a trasferirsi rapidamente senza poter portare le attrezzature, ha aggiunto Louise Wateridge, portavoce dell’UNRWA.Tuttavia, il funzionario ha sottolineato che le agenzie delle Nazioni Unite non avrebbero lasciato Gaza e ora stavano cercando di trovare un posto dove operare in sicurezza.