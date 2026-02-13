venerdì, 13 Febbraio , 26

Onu “estremamente preoccupata” per crisi socio-economica a Cuba

Dopo decenni di embargo, eventi clima estremi e ora stop petrolio Usa

Ginevra, 13 feb. (askanews) – L’Onu si dice molto preoccupata per la crisi a Cuba, mentre l’isola è alle prese con quello che equivale a un blocco statunitense delle forniture di petrolio. “Siamo estremamente preoccupati per l’aggravarsi della crisi socio-economica di Cuba, a causa di un embargo finanziario e commerciale che dura da decenni, di eventi meteorologici estremi e delle recenti misure statunitensi che limitano le spedizioni di petrolio. Ciò sta avendo un impatto sempre più grave sui diritti umani delle persone a Cuba”, ha denunciato la portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Marta Hurtado, in conferenza stampa a Ginevra.

