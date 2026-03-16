onu:-la-guerra-rischia-di-aggravare-la-repressione-in-iran

“Intervento militare non porta cambiamenti significativi”
Milano, 16 mar. (askanews) – La guerra in Medio Oriente rischia di esacerbare la repressione istituzionalizzata contro i cittadini iraniani, secondo gli investigatori incaricati dalle Nazioni Unite di esaminare le violazioni dei diritti umani in Iran. “L’intervento militare esterno non garantisce la responsabilità, né porta a cambiamenti significativi”, spiega Sara Hossain, presidente della Missione indipendente di accertamento dei fatti sull’Iran.