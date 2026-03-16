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Onu: la guerra rischia di aggravare la repressione in Iran
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Onu: la guerra rischia di aggravare la repressione in Iran

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“Intervento militare non porta cambiamenti significativi”

Milano, 16 mar. (askanews) – La guerra in Medio Oriente rischia di esacerbare la repressione istituzionalizzata contro i cittadini iraniani, secondo gli investigatori incaricati dalle Nazioni Unite di esaminare le violazioni dei diritti umani in Iran. “L’intervento militare esterno non garantisce la responsabilità, né porta a cambiamenti significativi”, spiega Sara Hossain, presidente della Missione indipendente di accertamento dei fatti sull’Iran.

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