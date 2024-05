onu,-mattarella-alla-conferenza-su-pace,-giustizia-e-sviluppo

Presidente della Repubblica aprirà incontro moderato da Italia

New York, 6 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella aprirà stamattina alle Nazioni Unite la Conferenza sullo stato di attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 16, relativo a Pace, Giustizia ed Istituzioni per lo Sviluppo Sostenibile. L’appuntamento organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, dal Segretariato dell’ONU e dall’IDLO inizierà alle 10.30, le 16.30 italiane e sarà moderata dall’ambasciatore Maurizio Massari.

Basandosi sui risultati delle quattro edizioni precedenti, la Conferenza fornirà una piattaforma politica e sostanziale per l’impegno sull’SDG 16, favorirà la condivisione di esperienze e l’identificazione di buone pratiche che possono supportare l’accelerazione dei progressi verso l’SDG 16.

La conferenza esaminerà inoltre le interconnessioni tra l’SDG 16 e altri obiettivi e identificherà misure per promuovere un’azione integrata a sostegno della transizione verso un futuro più sostenibile,