Onu: nel Sudan non rispettata tregua, si intensificano gli scontri

Al Jazeera: “Artiglieri pesante” nella zona nord e sud di Khartoum

Roma, 17 apr. (askanews) – “Gli scontri si sono intensificati questa mattina” in Sudan. Lo ha denunciato oggi l’inviato speciale dell’Onu per il Sudan, Volker Perthes, affermando in una nota che la cessazione delle ostilità di tre ore, che era stata concordata ieri per motivi umanitari tra l’esercito e le forze paramilitari di supporto rapido, è stata “solo in parte rispettata”.

Il corrispondente di Al Jazeera a Khartoum ha riferito di combattimenti in corso dalle prime ore del mattino, con “artiglieria pesante soprattutto dalla parte settentrionale e meridionale della capitale”.

“Ci sono combattimenti in corso davanti ai cancelli del quartier generale dell’esercito, un’importante struttura militare di cui le forze di supporto rapido stanno cercando di prendere il controllo da sabato”, ha precisato il corrispondente, spiegando che prendere questa base “significherebbe effettivamente assumere il controllo dello stesso esercito”.

