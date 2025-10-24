venerdì, 24 Ottobre , 25
onu,-vigne-(anvcg):-“80mo-anniversario-serva-a-rinnovare-impegno-comune”
Onu, Vigne (Anvcg): “80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune”

Onu, Vigne (Anvcg): “80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune”

DALL'ITALIA E DAL MONDOOnu, Vigne (Anvcg): "80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Noi vittime civili di guerra, con le nostre cecità, invalidità e mutilazioni, portiamo nel nostro dna la consapevolezza delle sofferenze che i conflitti armati provocano ai civili coinvolti”, afferma in una nota Michele Vigne, presidente nazionale dell’Anvcg e vittima civile di guerra. “L’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite è per noi un momento per rinnovare l’impegno comune: costruire un mondo in cui il principio di umanità, sancito dal diritto Internazionale Umanitario, non sia un’eccezione ma la regola. Per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, chiediamo agli Stati membri dell’Onu di rispettare senza eccezioni le convenzioni internazionali. Appare inoltre necessario riformare il Consiglio di Sicurezza, affinché non sia ostaggio dei veti incrociati e torni ad essere un consesso che garantisca ai civili la giusta protezione”, conclude Vigne.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.