Opec+ studia nuovi tagli di petrolio per contrastare la seconda ondata Covid

AGI – Incrementare i tagli alla produzione di greggio o estendere quelli attuali (7,7 milioni di barili al giorno) al primo trimestre del 2021. Queste le ipotesi sul tavolo dell’Opec+ per non ripetere gli errori del marzo scorso quando a causa dei dissidi tra Russia e Arabia Saudita e della pandemia da coronavirus il greggio crollò a livelli record. Ora, di fronte ai contagi che aumentano in tutto il mondo, i paesi produttori non vogliono farsi trovare impreparati come a primavera. Il meeting Opec+ è fissato per il 30 novembre e – sostengono molti analisti – per quella data una decisione dovrà essere presa.

