open-arms,-orban-sta-con-salvini:-“vendetta-politica”

ROMA – “L’assurdità della sinistra in piena vista: i procuratori italiani stanno facendo appello contro l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso ‘Open Arms’ per aver fatto ciò che ogni leader responsabile dovrebbe fare: difendere i confini del proprio Paese. Questa non è giustizia, è una vendetta politica. Siamo con Matteo!”. Lo scrive sui social il primo ministro ungherese Viktor Orbßn. Pronta la replica di Matteo Salvini sempre via social: “Grazie per il tuo supporto, Viktor. Non mi tirerò indietro”.

