Open Arms, Salvini assolto da tutte le accuse perché “il fatto non sussiste”

PALERMO – Il leader della Lega Matteo Salvini è stato assolto dal tribunale di Palermo dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio nel processo Open Arms. Il dispositivo della sentenza è stato letto nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dal presidente del tribunale, Roberto Murgia.

L’assoluzione per il ministro delle Infrastrutture è arrivata con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. “Si tratta di una sentenza perché il fatto non sussiste, con il primo comma dell’articolo 530. I giudici hanno scelto la formula piena. Non c’è una prova contraddittoria ma c’è una prova piena che non sussiste alcun reato”. Così l’avvocata Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti dopo la lettura del dispositivo.

“Non è una sentenza contro i migranti, è una sentenza contro chi li sfrutta”, ha aggiunto. “Esprimiamo piena soddisfazione per questo pronunciamento”, ha sottolineato Bongiorno, che aveva accanto a sé Salvini.

L’ACCUSA AVEVA CHIESTO UNA CONDANNA A SEI ANNI

L’accusa aveva chiesto una condanna a sei anni per la vicenda che risale all’agosto del 2019: secondo l’impostazione accusatoria Salvini, nella veste di ministro dell’Interno, avrebbe impedito lo sbarco della maggior parte dei 147 migranti che si trovavano a bordo della Open Arms e che rimasero per diversi giorni fermi davanti all’isola di Lampedusa.

LUNGO APPLAUSO IN AULA E ALLA CAMERA DEI DEPUTATI. POI L’ABBRACCIO DI SALVINI ALLA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI

“Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro dei Trasporti che, dopo essersi concesso un giro per Palermo in compagnia della fidanzata Francesca Verdini, un pranzo in uno dei bar più noti del capoluogo siciliano e una veloce visita a Palazzo dei Normanni, è rientrato all’aula bunker accompagnato dalla sua legale Giulia Bongiorno. “Assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese”, aggiunge. Abbraccio tra Matteo Salvini e la fidanzata, Francesca Verdini, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dopo l’assoluzione nel processo Open Arms. Alla fine del verdetto in aula c’è stato un applauso.

Anche la maggioranza di centrodestra, impegnata nell’esame della manovra in Aula alla Camera dei deputati, ha accolto con un lungo applauso la notizia dell’assoluzione del ministro Matteo Salvini, appena arrivata dal Tribunale di Palermo.

MELONI: “ACCUSE INFONDATE E SURREALI”

“Grande soddisfazione per l’assoluzione del vice Presidente e ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. Un giudizio che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

“Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine. Una grande notizia l’assoluzione di Matteo Salvini. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l’immigrazione illegale, il traffico di essere umani e difendere la sovranità nazionale. Evviva!”. Lo scrive su X la premier, postando una foto che la ritrae insieme al leader della Lega.

MINISTRA LOCATELLI: “RIPRISTINATA VERITÀ”

“Oggi viene ripristinata la verità dei fatti. Il ministro Matteo Salvini ha agito per il bene del popolo italiano. Ha fatto il suo dovere per difendere i confini del nostro Paese, siamo orgogliosi del suo operato e del suo grande coraggio nel mantenere fede agli impegni e alla parola data agli elettori. Avanti”. Così, in una nota, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

OSCAR CAMPS: “VALUTIAMO APPELLO, SPERIAMO ANCHE PROCURA”

“Il dispiacere è soprattutto per le persone, che come abbiamo detto dal primo minuto, sono state private della loro libertà. Adesso attendiamo le motivazioni dei giudici e valuteremo se appellare la sentenza, come speriamo anche la Procura della Repubblica”. Lo ha detto Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms.

“Con questo processo, che è unico nella storia italiana e europea, abbiamo voluto restituire dignità alle 147 persone trattenute a bordo e private della loro libertà per 20 giorni; abbiamo richiesto il rispetto del nostro lavoro umanitario, troppo spesso denigrato e accusato di essere colluso con azioni criminali, lavoro che ci è stato impedito di svolgere in quelle settimane, mentre eravamo di fronte alla costa di Lampedusa senza la possibilità di raggiungere un porto sicuro”. Ha detto ancora Oscar Camps. “In questi tre anni di processo abbiamo sempre detto di aver subito un danno legato all’impossibilità di proseguire la nostra missione. Salvare vite è quello che Open Arms fa da 10 anni, lo abbiamo fatto fino a oggi, lo faremo anche domani. Il nostro lavoro non si ferma”, ha concluso Camps.

RIXI: “SALVINI SEMPRE IN LINEA CON INTERESSE NAZIONALE”

“L’operato del ministro Matteo Salvini nel caso Open Arms è stato pienamente in linea con l’interesse del Paese- ha scritto in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi-. Ha agito per proteggere la sicurezza e difendere la sovranità dell’Italia. La Ong Open Arms ha rifiutato di seguire le indicazioni di Stati sovrani come Malta, Spagna e Italia. In particolare, dal 18 agosto 2019 c’era un preciso ordine del governo di Madrid che intimava di dirigersi in Spagna: Open Arms si è rifiutata quindi di obbedire a un ordine di uno stato sovrano. Il risultato è uno spreco di denaro dei contribuenti italiani che grida vendetta con 24 udienze a Palermo, 3 anni di processo e 45 testimoni. Il ministro Salvini ha sempre operato per proteggere l’Italia da dinamiche che rischiano di minare la nostra sicurezza e il nostro futuro. Difendere i confini non è reato”.

