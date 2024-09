Open Arms, Salvini domani non sarà in aula a Palermo

ROMA – Domani il ministro Matteo Salvini non sarà in aula a Palermo per la vicenda di Open Arms. Lo fa sapere in una nota la Lega precisando che sarà presente il suo difensore e che questo non rilascerà dichiarazioni prima dell’inizio dell’udienza.

Domani, nell’aula bunker dell’Ucciardone, è attesa la requisitoria della pubblica accusa nel processo ‘Open Arms’ dove Matteo Salvini è imputato per sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio. “Quello a Salvini è un processo politico, voluto dalla sinistra in Parlamento, unico nel suo genere in tutto l’Occidente”, tuona la Lega.

