Open Arms, Salvini dopo l’assoluzione: 3 anni di sciocchezze dagli intellettualoni di sinistra

Il leader della Lega incontra la stampa a Roma “lo dice una sentenza, è una bellissima giornata” Roma, 21 dic. (askanews) – “Essere assolti perché il fatto non sussiste vuol dire che intellettualoni di sinistra per tre anni hanno scritto sciocchezze o raccontato sciocchezze in televisione, secondo una sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica. Quindi è una bellissima giornata”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, tornando a commentare con i giornalisti, da largo Argentina a Roma, la sua assoluzione nel processo Open Arms. “Giorgia (Meloni, ndr) è stata una delle prime a chiamarmi, mi ha fatto piacere ricevere tanti messaggi da politici di sinistra: sindaci, governatori, parlamentari, ex ministri, perché un conto è la battaglia

politica, un conto è volere il male degli altri, io non riesco ad augurarmi di vedere Renzi, la Schlein o Conte in galera, neanche se mi sforzo ci riesco, mi spiace che di là qualcuno ci sia…” ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le reazioni del mondo politico alla sua assoluzione nel processo Open Arms. Salvini ha parlato con i cronisti e in diretta su Rainews24 nel corso di un incontro con i suoi sostenitori. “Onestamente – ha aggiunto – ho un migliaio di messaggi a cui non sono ancora riuscito a rispondere, mi ci dedicherò fra domani e dopo. Non penso che Trump abbia il tempo di mandare messaggi al ministro Salvini, mi ha fatto molto piacere il sostegno di Elon Musk che ritengo persona illuminata”.