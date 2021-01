AGI – Sono 265 i migranti complessivamente soccorsi in 48 ore da Open Arms-Emergency: sul ponte della nave “attendono, al freddo e con le previsioni meteo in peggioramento, di poter sbarcare. Ribadiamo la necessità – sottolineano le Ong – che l’assegnazione di un porto venga concessa senza ritardi in modo da garantire la tutela dei diritti e della salute dei naufraghi soccorsi così come stabilito dalle Convenzioni internazionali e dalla nostra Costituzione”.

Nella mattinata di oggi, dopo essere stata allertata ancora una volta da Alarm Phone, la Open Arms, con personale di Emergency, ha soccorso altre 96 persone – in prevalenza eritree – che viaggiavano su una barca di legno alla deriva e che si sono aggiunte alle 169 già a bordo.

Open Arms soccorre 265 migranti in mare e chiede un porto dove sbarcare

