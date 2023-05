Open d’Italia, Edoardo Molinari: non vedo l’ora che sia settembre

I tre vice capitanti insieme nei primi due giri

Roma, 3 mag. (askanews) – “E’ una settimana particolare. La prima cosa che mi è venuta in mente, entrando nel circolo, è che ormai manca poco alla Ryder Cup. Non vedo l’ora di iniziare a giocare l’Open, ma che soprattutto arrivi settembre”. Edoardo Molinari è uno dei più attesi all’Open d’Italia che si apre domani a Roma. “Il campo – dice – è in ottime condizioni in considerazione del periodo stagionale. Il rough è più consistente dello scorso anno e, inoltre, abbiamo fatto apportare alcune varianti con un bunker nuovo alla buca 12 e modifiche a quelli delle buche 14 e 15. E’ normale che i fairway non siano ancora al top dato il momento, ma lo saranno sicuramente a settembre. Stiamo facendo preparare il percorso in modo che si addica alle caratteristiche dei nostri giocatori e che possa mettere in difficoltà gli avversari, con fairway stretti e green non tanti veloci. Poi altri piccoli accorgimenti che ci teniamo per noi e che speriamo possano fare la differenza per la vittoria del Team Europe”.

“Abbiamo pensato – aggiunge – di lasciare tranquilli i giocatori per una settimana senza far sentir loro tanti occhi addosso, mentre noi avremo modo di fare le nostre considerazioni. Quanto alle mie condizioni di forma, ho iniziato bene la stagione, al contrario di altri anni. Ho già ottenuto buoni risultati, il gioco è consistente e ho fatto dei progressi sul putting, cose che mi danno fiducia per il resto dell’anno”.

