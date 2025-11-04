martedì, 4 Novembre , 25

Champions League, oggi Napoli-Eintracht Francoforte – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in...

Anche Minneapolis ha il ‘suo’ Mamdani, il socialista islamico Fateh tenta il ribaltone

(Adnkronos) - "Voglio una Minneapolis in cui chi...

Dolore cronico, esperti: “Esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea”

(Adnkronos) - Oggi esiste una grande eterogeneità nella...

Rifiuti, Ecopneus: “Nel 2024 raccolte 168mila tonnellate di Pfu”

(Adnkronos) - Economia circolare, innovazione e responsabilità estesa...
open-fiber,-fabrizio-dell’orefice-nuovo-direttore-delle-relazioni-esterne
Open Fiber, Fabrizio dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

Open Fiber, Fabrizio dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

DALL'ITALIA E DAL MONDOOpen Fiber, Fabrizio dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Fabrizio dell’Orefice arriva in Open Fiber come direttore delle Relazioni esterne. Giornalista professionista laureato in Economia Aziendale, ha lavorato per diverse testate nazionali, tra cui Il Tempo dove è stato capo del politico e inviato, e territoriali, in particolare Il Roma. È stato cronista parlamentare e portavoce del presidente della Commissione di Vigilanza Rai Mario Landolfi, del viceministro al Commercio Estero Adolfo Urso e del ministro per la Pubblica Amministrazione Filippo Patroni Griffi. È stato, inoltre, portavoce di due sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Filippo Patroni Griffi e Roberto Garofoli, ricoprendo contestualmente il ruolo di capo della comunicazione istituzionale per i due Presidenti del Consiglio, rispettivamente Enrico Letta e Mario Draghi. 

Nel 2015 è entrato nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, guidando prima l’ufficio stampa e poi l’area Affari Istituzionali, dove ha curato i rapporti con il Parlamento, i ministeri e seguito i principali dossier infrastrutturali e di digitalizzazione del Paese fino a essere Deputy Corporate Affairs & Sustainability. Nel corso della carriera ha consolidato un approccio orientato alla trasparenza e alla reputazione delle aziende pubbliche, integrando visione strategica e sensibilità istituzionale. 

In Open Fiber, dell’Orefice può contare su una squadra manageriale composta da Alessia Gozzi, responsabile Media Relations e Digital Communication; Mauro Accroglianò, responsabile della Comunicazione; Veronica Boncimino, responsabile Affari Istituzionali Nazionali, e Paola Martinez, responsabile Affari Istituzionali Territoriali. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.