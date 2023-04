Open to Meraviglia, al posto della Venere-influencer un sito di marketing: la beffa del dominio non registrato

ROMA – “Tranquilli, ci abbiamo pensato noi di Marketing Toys. Il marketing è una cosa seria. Per noi ogni storia nasce da analisi e strategia. Supportiamo progetti, startup e aziende affiancandole nel loro processo di crescita”. No, non è uno scherzo. È proprio quello che appare digitando sulla barra di Google opentomeraviglia.it (provare per credere). Il nuovo claim della campagna lanciato dal ministero del Turismo ed Enit non è stato registrato come dominio web ed è stato acquistato da una società toscana in provincia di Firenze. La notizia ha fatto subito il giro del web.

LEGGI ANCHE: VIDEO | La Venere di Botticelli nuova testimonial dell’Italia nel mondo

Il sito che avrebbe dovuto riportare i viaggi della bella influencer botticelliana voluta fortemente dalla ministra Daniela Santanchè ora è in mano a una società di marketing toscana.

Ma come è successo? Lo spiegano gli stessi che l’hanno acquistato: “Alle 20 due consulenti di marketing (ed un ingegnere!) si trovavano a Parigi in un teatro in attesa dell’inizio di un concerto. Sono qui perché amano integrare al lavoro momenti di felicità. Alle 20.03 Filippo (uno dei consulenti) è intento a spippolare sul suo smartphone scorrendo le notizie e i post del giorno, quando all’improvviso sobbalza sulla sedia: “Oibò, ma il dominio opentomeraviglia.it è libero!”. Alle 20.04 Gaia (l’altra che è fissata con i modelli di business..) presa da uno spontaneo e naturale entusiasmo, si alza dalla sedia ed urla “Registralo subito!”. Il resto è storia”.

Seguendo la cronaca online già un altro utente prima dei toscani si vantava di aver acquistato il dominio paventando il rimando a un sito per adulti: “COMUNQUE RAGA NON POTETE CAPIRE IL LIVELLO MA…INDOVINATE CHI È L’INTESTATARIO DEL DOMINIO OPENTOMERAVIGLIA.IT *ebbene sì, non avevano nemmeno registrato il domino. L’ho comprato per un centesimo, UN CENTESIMO. Daniela Santanchè se lo vuoi scrivi pure. Fino ad allora il dominio punterà alla categoria Interracial Gay di Pornhub”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento