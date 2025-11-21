openai-e-foxconn,-annunciata-partnership-miliardaria-per-l’ia

venerdì, 21 Novembre , 25

Accordo per gli hardware per i data center

Milano, 21 nov. (askanews) – Il colosso tecnologico taiwanese Foxconn e OpenAI hanno annunciato la firma di un accordo per la progettazione e la costruzione di hardware per data center, l’ultimo di una serie di contratti infrastrutturali per il creatore americano di ChatGPT.Foxconn è il più grande produttore mondiale di componenti elettronici e produce beni per un’ampia gamma di aziende.I suoi profitti sono saliti alle stelle da quando l’azienda ha spostato la sua attenzione sui server di intelligenza artificiale, abbandonando l’assemblaggio di iPhone a basso margine. Questi server sono ora molto richiesti, poiché le aziende investono centinaia di miliardi di dollari in tecnologie legate all’intelligenza artificiale.”La domanda di componenti critici per le infrastrutture di intelligenza artificiale supera già di gran lunga l’offerta e crediamo che questa tendenza continuerà nei prossimi anni. Questo accordo mira a rafforzare le catene di fornitura per soddisfare le esigenze attuali e future dell’intero settore dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Sam Altman, ceo di OpenAI, in un videomessaggio durante un evento Foxconn a Taipei.Secondo alcune stime, OpenAI ha firmato contratti infrastrutturali per circa 1.000 miliardi di dollari entro il 2025, tra cui un accordo da 300 miliardi di dollari con il gigante dei sistemi informativi e del remote computing Oracle.

