openai-valutata-500-miliardi-di-dollari,-superate-spacex-e-exxon

Milano, 02 ott. (askanews) – OpenAI ha concluso un accordo con una serie di investitori che hanno portato la valutazione del produttore di ChatGPT a circa 500 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Il gruppo di investitori, che include SoftBank e il fondo emiratino di investimento sull’AI MGX, ha pagato circa 6,6 miliardi di dollari per acquistare azioni di proprietà dei dipendenti di OpenAI.La notizia arriva mentre l’azienda è in trattativa con Microsoft per convertirsi da no-profit a società a scopo di lucro. L’ultima valutazione di OpenAI le attribuisce un valore di mercato pressoché equivalente a quello di Exxon Mobil, che lo scorso anno ha registrato un fatturato annuo di quasi 350 miliardi di dollari e un utile di oltre 30 miliardi di dollari. La valutazione supera anche SpaceX di Elon Musk, ferma a 400 miliardi di dollari.