Openjobmetis, all’ateneo della Tuscia arriva il primo master in resilienza

(Adnkronos) – L’Università degli Studi della Tuscia, con sede a Viterbo, coadiuvata da Lyve srl – società del Gruppo Openjobmetis spa, agenzia per il lavoro tra i primi operatori del settore in Italia – inaugura la prima edizione del master di I livello in chief resilience officer (direttore responsabile della resilienza), un’opportunità di formazione unica nel panorama italiano e internazionale di grande impatto occupazionale e strategico. L’idea del master parte da una sfida: recuperare la fiducia nel futuro per realizzare contesti di vita e di lavoro sempre più sostenibili. L’intento è ribadire che la resilienza e la sostenibilità devono essere pratiche riconoscibili e condivise quanto più possibile da larga parte della comunità: un cardine del cambiamento nel mondo produttivo, integrato dai valori di giustizia, equità, partecipazione e dignità.

Il master di i livello in chief resilience officer è implementato per potenziare nei professionisti la capacità di adattamento e risposta alle sfide sociali, economiche e ambientali. Esso si inserisce nella mutata concezione delle organizzazioni di lavoro: dalla visione meccanica, che le vedrebbe composte da ingranaggi e processi rigidi, a quella organica che approccia la possibilità di lavorare su potenzialità, criticità e vissuti emotivi.

Il Master è strutturato in 12 moduli tenuti da docenti universitari, esperti e professionisti di altissimo livello e comprovata competenza, con specifica conoscenza del mondo delle imprese e dei processi che le governano. Dal punto di vista organizzativo, per conciliare formazione e lavoro, il Master è organizzato in modalità blended. Le attività seguono un approccio learning by doing per una didattica frontale, ma anche altre forme di attività di studio, progetti applicati su territori e casi di studio interdisciplinari (laboratori e workshop).

Il master si rivolge a professionisti e manager che già operano ai vertici aziendali, ma anche a giovani laureati che vogliono entrare in questo settore strategico ad alta crescita, ai quali sarà garantito uno stage formativo di alto profilo, nelle aziende partner, leader nazionali e internazionali nei loro settori di competenza.

Il master prevede il conseguimento di 60 Cfu e ha una durata di 12 mesi, per un totale di 360 ore di formazione. Il master prevede incontri aperti al pubblico con professionisti riconosciuti al livello nazionale e internazionale.

“Essere fautori e protagonisti del primo master Cro in Italia – ha dichiarato Maddalena Porta, amministratore delegato di Lyve – è espressione dell’ampiezza di capacità e competenze di Lyve . Siamo davvero lieti di poter collaborare con l’Università della Tuscia e particolarmente ispirati nella costante ricerca delle nuove competenze che l’evoluzione del contesto sociale ed economico impongono: il master Cro rappresenta la miglior risposta alle sfide del cambiamento delle organizzazioni e delle transizioni digitali e ambientali”.