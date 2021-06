Operai Whirlpool di Napoli in corteo bloccano l’autostrada

NAPOLI – I lavoratori della Whirlpool di Napoli, dopo la fumata nera del tavolo convocato ieri al Mise, si sono riuniti questa mattina in assemblea per delineare le nuove iniziative di mobilitazione. Le tute blu sono scese in strada nei pressi della fabbrica invadendo la carreggiata che conduce allo svincolo autostradale. In una giornata torrida come quella di oggi, gli operai hanno deciso di acquistare e consegnare delle bottigliette d’acqua agli automobilisti.

DOMANI PRESIDIO LAVORATORI FUORI SEDE REGIONE CAMPANIA

Domani alle 9 i lavoratori della Whirlpool di Napoli terranno un presidio sotto la sede della Regione Campania a Santa Lucia. “Le istituzioni – spiegano – devono essere parte attiva nella lotta e pretendere che la Regione Campania sia considerata alla stregua di tutte le Regioni dove i siti Whirlpool hanno sede. Sono sei anni che la Whirlpool spopola il territorio, prende i marchi e indebolisce le aree industriali”.

