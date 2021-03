NAPOLI – Una delegazione di operai del sito Whirlpool di Napoli è in presidio davanti la sede di Hitachi Rail a via Argine. Attendono di parlare con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in visita allo stabilimento della società per azioni che si occupa di produrre e commercializzare materiale rotabile. “Siamo stati informati che, finita la riunione, De Luca – riferisce alla Dire il delegato sindacale Uilm Vincenzo Accurso – ci raggiungerà e parlerà con tutti”.

L’articolo Operai Whirlpool di Napoli in presidio allo stabilimento Hitachi, attendono De Luca proviene da Ragionieri e previdenza.

