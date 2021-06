NAPOLI. – I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno organizzato un presidio fuori alla sede della Regione Campania. L’obiettivo degli operai e delle organizzazioni sindacali é quello di ottenere un incontro con il presidente della giunta Vincenzo De Luca e con l’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello. “Occorre – si legge in una nota trasmessa da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm ai vertici della Regione – che tutte le istituzioni richiamino la multinazionale americana alle sue responsabilità e al rispetto degli accordi sottoscritti in sede ministeriale nel 2018”. La richiesta nasce a seguito dell’incontro tenutosi mercoledì scorso a Roma, durante il quale il management di Whirlpool ha comunicato che il 1 luglio avvierà la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti della fabbrica di via Argine. Già nella giornata di ieri le tute blu Whirlpool hanno protestato in città attuando un blocco stradale nei pressi della fabbrica.

LEGGI ANCHE: Operai Whirlpool di Napoli in corteo bloccano l’autostrada

LAVORATORI: “NO INCONTRO IN REGIONE. BLOCCO SU LUNGOMARE”

I lavoratori della Whirlpool di Napoli fanno sapere che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’assessore al Lavoro Antonio Marchiello non sono intenzionati a riceverli, come avevano richiesto insieme alle organizzazioni sindacali. Gli operai Gli lavoratori si sono spostati sul lungomare di Napoli per proseguire il loro corteo bloccando via Nazario Sauro.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Operai Whirlpool in presidio fuori la Regione Campania, ma De Luca non li riceverà proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento